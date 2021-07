Strafe wegen Kinderbuch über Regenbogen-Familie

Das umstrittene ungarische Gesetz zur Beschränkung der Information über Homo- und Transsexualität für Personen unter 18 Jahren ist am Donnerstag in Kraft getreten. Die neuen Bestimmungen spürt bereits ein Verlag am eigenen Leib. Weil er ein Kinderbuch über eine sogenannte Regenbogen-Familie nicht mit einem Warnhinweis an Eltern versehen hat, muss das Unternehmen umgerechnet 700 Euro Strafe zahlen.