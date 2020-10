Märchenbuch überschreitet bei Orban „rote Linie“

„Lasst unsere Kinder in Ruhe!“

Zumindest bei Duro (Bild unten) dürfte dies nicht gelungen sein. Geschichten, in denen sich zwei Könige ineinander verliebten oder eine Person ihr Geschlecht umwandle, seien nicht Teil der ungarischen Kultur, erklärte sie - und erntete dafür nun Verständnis von Ministerpräsident Orban. Nach seiner Meinung zu dem Kinderbuch befragt, antwortete der rechtsnationale Politiker am Sonntag im staatlichen Rundfunk: „Die Ungarn sind gegenüber diesem Phänomen (der Homosexualität) geduldig.“ Doch dabei gebe es eine „rote Linie“, fügte er hinzu: „Lasst unsere Kinder in Ruhe!“