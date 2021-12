Sturms Abwehrchef kritisiert Torausbeute

Wieder die Null

In erster Linie muss Wüthrich aber sowieso Gegentore verhindern. Klappte Mittwoch in Altach perfekt, nach anderthalb Monaten stand in der Liga wieder die Null. „War wieder an der Zeit, tut der Mannschaft und mir als Verteidiger gut.“ Heute Samstag im Heimspiel gegen die Admira soll wieder der Nuller her. „Ein Muss-Sieg für uns“, sagt Wüthrich klipp und klar. Ein Dreier wäre auch das passende Geschenk, schließlich feiert der Abwehrchef heute seinen 27. Geburtstag. Ohne Wehwehchen, der Eidgenosse ist körperlich in einem Eins-a-Zustand.