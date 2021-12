Wer zuletzt lacht, bleibt Bundeskanzler!

Wild rochiert wurde zuletzt in der Regierung. Mit dem Rücktritt von Sebastian Kurz als Bundeskanzler trat vorerst Alexander Schallenberg als Interimskanzler den Posten an. Nun steigt Innenminister Karl Nehammer (alle ÖVP) in die Position auf und bringt auch seine eigene Riege in die Regierung. Viele neue und einige bereits bekannte Gesichter werden die neue Bundesregierung zieren.