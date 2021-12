„Das wichtigste Kapital in Politik ist Vertrauen“

Mit einer für ihre Verhältnisse durchaus bewegenden Rede hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den Großen Zapfenstreich zu ihren Ehren in Berlin eröffnet. Nach dem Aufmarsch des Batallions spielte die Militärmusik der Bundeswehr zwei von Merkel selbst ausgewählte Lieder, nämlich „Du hast den Farbfilm vergessen“ von der deutschen „Godmother of Punk“, Nina Hagen, mit dem die Sängerin anno 1974 einen Hit in der DDR landete, und anschließend „Für mich soll‘s rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef. Die Übertragung des Abschieds von Merkel sehen Sie oben im Video!