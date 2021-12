Merkel bringt Bundeswehr-Orchester in Bredouille

Für den DDR-Hit von Nina Hagen (Video oben) habe noch gar keine Blasmusikversion existiert. Ein Klarinettist des Musikkorps der Bundeswehr aber in kürzester Zeit ein Arrangement geschrieben. „Er hat es binnen zwei Tagen angefertigt, was fantastisch ist, weil ich es so schon am Freitag in der Probe ausprobieren konnte“, so Kiauka, der der Kanzlerin die kurzfristigen Musikwünsche aber nicht übelnimmt.