Andi Prommeggers Leben wurde auf den Kopf gestellt

„Ich darf auf eine wahnsinnig erfolgreiche Karriere zurückblicken und bin froh, dass ich noch immer snowboarden kann. Es gibt aber so viele wichtigere Sachen als den Sport – da muss man erst draufkommen“, erklärt Prommegger. Was natürlich nichts daran ändert, dass der Polizeisportler auch in dieser Saison zu den Weltbesten gehören möchte.