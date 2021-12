Filiale soll bald automatisch für Nachschub sorgen

Ein Lebensmittelhändler ohne Online-Angebot? Seit der Corona-Pandemie ist das undenkbar geworden. „Wenn man schaut, was sich da in puncto Anbietern tut, dann hat das in den letzten 12 bis 18 Monaten eine große Dynamik bekommen“, sagt Hofer-Österreich-Chef Horst Leitner. Auch der von Sattledt aus agierende Diskonter macht nun in Sachen Online erste Schritte: In Zusammenarbeit mit der Plattform Roksh wird in Wien seit kurzem ein Lieferservice angeboten, bei dem sogar die Kunden beim Einkauf noch einmal kontaktiert werden, um kurzfristig noch Produkte hinzufügen zu können.