CNN suspendiert Chris Cuomo wegen seines Bruders

Die Vorwürfe sexueller Belästigung gegen den New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo haben nun sogar für seinen Bruder ernste Konsequenzen: Der langjährige CNN-Moderator, Chris Cuomo (51), ist von seinem Arbeitgeber „auf unbestimmte Zeit“ suspendiert worden. Die Maßnahme sei eine Reaktion auf die Veröffentlichung neuer Dokumente rund um die Vorwürfe gegen Andrew Cuomo durch die New Yorker Staatsanwaltschaft, teilte CNN am Dienstag mit.