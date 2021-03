Causa Cuomo: Nun spricht auch Biden von Rücktritt

Frau nicht zum „Sündenbock“ machen

In einem Interview, das in Auszügen am Dienstagabend (Ortszeit) veröffentlicht wurde, sagte Biden nun aber, Frauen bräuchten in solchen Fällen großen Mut, um an die Öffentlichkeit zu gehen. Es müsse daher angenommen werden, dass „eine Frau die Wahrheit sagt und nicht zum Sündenbock gemacht werden sollte“.