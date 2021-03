Wieder neue Vorwürfe gegen Gouverneur Andrew Cuomo

Ruch zeigte sich erschüttert, dass sich Cuomo in den Augen der Öffentlichkeit „ungestraft“ so verhalten konnte. „Ich hatte einfach keine Wahl. Ich hatte keine Wahl, was seine körperliche Dominanz mir gegenüber in diesem Augenblick betrifft“, sagte sie. „Das macht mich wütend. Nicht einmal das, was ich tun konnte, indem ich seine Hand von meinem unteren Rücken entfernte, nicht einmal das war eindeutig genug.“