Weihnachtsgeschenke für Vierbeiner in Tierheimen

Geschenke für Tiere

Auch im Tierheim Garten Eden gibt es zahlreiche Hunde und Katzen, die sich über besondere Geschenke freuen. Deren Wünsche sind in den Fressnapffilialen in der Völkermarkter und der Durchlass-Straße in Klagenfurt deponiert. Wer den Tierschutz Aktiv beschenken möchte, ist bei Kölle Zoo und Dehner in Klagenfurt sowie bei Fressnapf in St. Veit an der Glan richtig. Und für die Lavanttaler Tierheim-Bewohner haben die Mitarbeiter Geschenksideen bei Fressnapf in Wolfsberg hinterlassen.