1000 Festnahmen: Schlag gegen Cyber-Betrüger

In einem anderen Fall wurde ein Unternehmen in Slowenien dazu verleitet, mehr als 800.000 US-Dollar auf Geldkurierkonten in China zu überweisen. Auch hier leitete die slowenische Kriminalpolizei Ermittlungen ein und wandte sich über Interpol und andere Kanäle an ihre ausländischen Kollegen. „Dank der straffen Koordinierung durch das chinesische Interpol-Büro in Peking konnten die lokalen Behörden die gestohlenen Gelder erfolgreich abfangen und vollständig nach Slowenien zurückführen“, hieß es.