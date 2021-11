Die besten Rodelbahnen in Kärnten und Osttirol

Rodeln in Oberkärnten

Hüttenwirt Peter Aschbacher hat bereits die Rodelbahn von der Gamskogelhütte hinunter bis zur Katschberghöhe gespurt. Weitere Rodelmöglichkeiten sind im Moment noch rar gesät. Die Bahnen in der Region Nassfeld-Hermagor werden in den kommenden Tagen präpariert. Mit dem Start der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen in St. Oswald am Wochenende wird es ebenfalls Möglichkeiten zum Rodeln geben.