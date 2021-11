Corona plagt auch die Kärntner Bergretter!

70 Prozent sind geimpft

70 Prozent der Bergretter sind geimpft. Landesleiter Otmar Striednig: „Ich will keine Spaltung, aber wir sind in einer besonderen Situation. Ich musste feststellen, dass sich die Gesellschaft auch in unseren Reihen widerspiegelt. Die 2-G-Regel, also dass man nur geimpft oder genesen ausrücken soll, ist keine Pflicht, sondern Empfehlung. Denn wir sind keine befehlsorientierte Organisation, sondern treffen Entscheidungen kameradschaftlich.“