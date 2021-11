„Krone“-Leser haben uns Winterfotos geschickt

Aus ganz Kärnten und Osttirol haben uns „Krone“-Leser am ersten Adventsonntag ihre schönsten Winterfotos zugesandt. Egal, ob im tief verschneiten Ortskern von Feistritz im Rosental, beim Riesenherz am Villacher Hans-Gasser-Platz oder am romantisch mit Schneeherzen verzierten Parkplatz in Pustritz - die Freude über die weiße Pracht war überall groß.