Tief verschneit: der 1. Adventsonntag in Kärnten

Der Wintereinbruch am Samstag sorgte in Kärnten für Unfälle, Straßensperren und Stromausfälle. Auch Sonntagfrüh schneite es in den meisten Regionen recht stark. 25 Zentimeter Neuschnee kamen im Südwesten zusammen, knappe 40 auf der Gerlitzen. So geht‘s in der neuen Woche weiter.