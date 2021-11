„Zaches Programm“ schreckt unsere ÖSV-Läufer nicht

Der kanadische Schneefall hat dem Ski-Weltcup der Männer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach nur einem statt drei Rennen in Lake Louise flogen die Speed-Asse am Montag ziemlich unverrichteter Dinge weiter nach Colorado. In Beaver Creek stehen ab Donnerstag vier Bewerbe auf dem Programm, los geht es am Mittwoch mit dem einzigen Abfahrtstraining. Bei den ÖSV-Stars um Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer herrschte eine Mischung aus Vorfreude und Wehmut vor. Das „zache Programm“ schreckt unsere Läufer nicht ab.