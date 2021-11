Wirft uns Omikron wieder an den Anfang zurück?

Vorsichtsmaßnahmen „höchst angebracht“

Die besorgten Meldungen der Wissenschaftler sorgten in den vergangenen Tagen auf jeden Fall für gehörig Unruhe. Dabei ist der Wissensstand zu den Mutationen nur wenige Tage nach Bekanntwerden noch sehr gering. Die WHO betonte am Sonntag, dass wichtige Fragen weiterhin unbekannt seien - insbesondere Informationen zu Übertragbarkeit oder auch zum Krankheitsverlauf könne man noch nicht abschätzen. Daher seien Vorsichtsmaßnahmen „höchst angebracht“, wie die Weltgesundheitsorganisation betonte.