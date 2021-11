So reagiert die Welt auf die Omikron-Variante

In immer mehr Ländern tritt die erstmals in Südafrika entdeckte Corona-Virusvariante Omikron auf und versetzt Regierungen in Alarmbereitschaft: Nach ersten Fällen in Belgien und Israel wurde sie am Wochenende auch aus Deutschland gemeldet. Die Niederlande berichteten am Sonntag von 13 Fällen bei Südafrika-Rückkehrern. Am Samstag ist mit einem Fall in Tirol auch der erste Verdacht in Österreich gemeldet worden.