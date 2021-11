Bewohner löschten Balkonbrand selbst

Gegen 14 Uhr brach der Brand am Balkon eines Wohnhauses in Wetzelsdorf aus. Die 59-Jährige und ihr Lebensgefährte fingen sofort mit den Löscharbeiten an und konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit 23 Personen und fünf Fahrzeugen im Einsatz.