Wann wurde es eigentlich erfunden?

Fakt ist, dass es diese Errungenschaften natürlich nicht schon immer gegeben hat. Aber was war davor, und wie kam es zu diesen bahnbrechenden Erfindungen? Dass uns Papiertaschentücher in allen Lebenslagen begleiten, ist ein historisch noch relativ junges Phänomen - zumindest in unseren Breitengraden. Denn bereits im alten Japan und China putzte man die Nase mit papierenen Tüchern und verbrannte diese nach Gebrauch, berichtet das „Wien Museum Magazin“. Hierzulande geriet das früher so beliebte Stofftaschentuch mit den Erkenntnissen der Bakteriologie im 19. Jahrhundert in Verruf. In Krankenhäusern und Sanatorien ging man daher schon damals dazu über, etwa Tuberkulosekranke Verbandsmull oder Papiertücher zum Schnäuzen verwenden zu lassen, die man nach einmaligem Gebrauch vernichtete.