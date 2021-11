Land Tirol verweist auf Sonderbetreuungszeiten

Die Sonderbetreuung gilt für all jene Kinder und Jugendliche, für die eine Betreuungspflicht besteht, also bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. Diese besteht dann, wenn aufgrund einer behördlichen Anordnung der Präsenzunterricht ausgesetzt werden muss. „Wenn irgendwie möglich, nehmen Sie bitte die Sonderbetreuungszeit in Anspruch. So helfen Sie mit, die vierte Welle der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen“, plädiert Palfrader.