Mexikanisches Flair im Innviertel

Neben dem Chinesen Meng Huang zog daher kürzlich der Mexikaner Enrique Fuentes als erster Gast ein: „Ich arbeite hier an meiner Serie ,Blumen des Bösen‘. Josef Schütz interessiert sich schon seit vielen Jahren für meine Kunst“, so der in Frankreich Ausgebildete. Live beim Entstehungsprozess seiner abstrakten Gemälde dabeisein konnten die Museumsbesucher leider nur eine Woche lang, denn kurz nach der Eröffnung musste das Museum für den Lockdown nun wieder zusperren. Das Artist-in-Residence-Programm wird aber natürlich auch in Zukunft fortgesetzt: „Es wird in etwa einem Jahr auch eine Ausstellungen mit den hier entstandenen Werken der verschiedenen Artists in Residence geben“, erklärt Fuentes. Dessen originale Gemälde nach dem Lockdown auch wieder im Museumsshop erhältlich sein werden - Kostenpunkt: zwischen 6000 und 15.000 Euro.