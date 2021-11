Zufallswiedergabe bei Spotify nicht mehr Standard

Das Hören von Songs in zufälliger Reihenfolge mag zwar manchen Hörer erfreuen, sorgt aber bei Musikern regelmäßig für Unmut. „Unsere Kunst erzählt eine Geschichte und unsere Geschichten sollten so gehört werden, wie wir es beabsichtigt haben. Danke Spotify fürs Zuhören“, schrieb Adele, die am Freitag ihr lang erwartetes Album „30“ auf den Markt gebracht hatte.