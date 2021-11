Spotify schluckt Hörbuch-Anbieter Findaway

Gemeinsam wolle man den Einstieg von Spotify in die schnell wachsende Hörbuchbranche beschleunigen, schnellere Innovationen ermöglichen und den Hunderten Millionen Spotify-Nutzern Hörbücher näherbringen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Die technologische Infrastruktur von Findaway soll es Spotify demnach ermöglichen, seinen Hörbuchkatalog zu skalieren: „Die Übernahme versetzt Spotify in die Lage, diesen Bereich ebenso zu revolutionieren wie Musik und Podcasts, indem es Inhalte auf seiner globalen Plattform einem breiten Publikum zugänglich macht.“