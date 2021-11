Lockdown-Auftakt in der City noch eher verhalten

Viele Lieferanten unterwegs

Nicht nur in den Öffis, auch auf den Flaniermeilen der Stadt war einiges los. Auf der Kärntner Straße etwa wurden viele Geschäfte beliefert - so wie jeden Montag in der Früh. Trotz des ungemütlichen Herbstwetters waren auch zahlreiche Passanten zu sehen, darunter ein paar noch verbliebene Touristen. Allerdings waren es doch deutlich weniger als sonst in der Vorweihnachtszeit.