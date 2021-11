Fünfter Lockdown: So geht Wien in die Zwangspause

Auch wenn der Lockdown inzwischen ein alter Hut ist, galten für jeden teils andere Regeln. Wir schauen uns noch einmal Detail an, was auf die Wiener in den nächsten Wochen alles zukommt. Das Schnitzel darf ab Montag nicht mehr beim Wirten verspeist werden, sondern muss mit nach Hause mitgenommen werden. „Die Lokale, die in den letzten Lockdowns Take-Away angeboten haben, werden das jetzt wohl wieder tun“, sagt Gastro-Sprecher Peter Dobcak. Am letzten Wochenende dürften die Gastronomen noch einmal ein gutes Geschäft gemacht haben. „Das ersetzt die Weihnachtssaison aber nicht im Geringsten, die Betreiber sind auf rasche, finanzielle Hilfe angewiesen, da auch das doppelte Gehalt Ende des Monats ausbezahlt werden muss“, so Dobcak.