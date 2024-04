Aktivisten kleben ab Mai wieder auf Wiens Straßen

Kein Hindernis für die Gruppierung der Klimakleber: Gestartet wird am 4. Mai mit einem Großprotest vor dem Parlament. Danach wird „friedlich Widerstand“ geleistet, wie sie selbst sagen. Das Risiko einer Verwaltungsstrafe wird dabei in Kauf genommen. „In den folgenden Tagen werden Proteste in und um Wien herum stattfinden“, so eine Letzte-Generation-Sprecherin zur „Krone“.