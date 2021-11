70% der Kinder am ersten Lockdown-Tag in Schule

Rund 70 Prozent der Kinder sind nach vorläufigen Zahlen am ersten Tag des österreichweiten Lockdown in die Schule gekommen. Regional gibt es Unterschiede: Laut Bildungsministerium besuchten in den meisten Bundesländern in etwa drei Viertel der Kinder die Schule, in Salzburg waren es dagegen nur rund 50 und in Oberösterreich zwischen 60 und 70 Prozent. In Wien besuchten je nach Standort zwischen 70 und 90 Prozent der Kinder die Schulen.