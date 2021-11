Zwei Auszeichnungen für das Grazer Schauspielhaus

Den Preis für die Beste Darstellung einer Nebenrolle erhielt Mehmet Ateşçi als Miss Prism in „Bunbury“ und die beste Regie ging an Barbara Frey für „Automatenbüfett“. Die Nachwuchs-Preise gingen an Paula Nocker (für ihre Lucy in „Die Dreigroschenoper“ in den Kammerspielen der Josefstadt) und Gregor Schulz (für seinen Franz von Moor in „Die Räuber“ am Salzburger Landestheater).