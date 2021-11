Buchinger: „Ich kann trotzdem stolz sein“

Viel war über ihren körperlichen und mentalen Zustand vor der Weltmeisterschaft in Dubai gerätselt worden. Doch Salzburgs Karate-Aushängeschild Alisa Buchinger zeigte am Persischen Golf groß auf. Letztendlich verlor sie den Kampf um Bronze gegen Halyna Melnyk (Ukr) und verpasste das Edelmetall nur knapp. „So knapp an einer Medaille vorbei ist natürlich bitter. Ich kann trotzdem stolz und zufrieden sein“, bilanzierte die Athletin vom Verein Shotokan Salzburg nach Platz fünf. Bundestrainer Manfred Eppenschwandtner war von seinem Schützling jedenfalls beeindruckt: „Von der Leistung her war das gigantisch.“