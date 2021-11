AK Tirol will derzeitige Teuerungswelle stoppen

So sollen zum Beispiel die aktuellen Energiepreise beibehalten werden. Außerdem verlangt die AK Tirol einen eigenen Tarif für niedere Haushaltseinkommen, private Anbieter würden sich nicht an die Preisgarantie halten. Und die AK fordert das Aussetzen der Index- beziehungsweise Wertsicherheitsklauseln bei Mieten. Beihilfen in der regionalen Produktion und die Verarbeitung von Grundnahrungsmitteln können laut Zangerl mit Einsatz auf EU-Ebene verstärkt werden.