Was die tagelange Nebelsuppe mit uns macht

Licht in die Fenster stellen

Etwas, dass man sich aus den Ländern im hohen Norden, wo es monatelang dunkel ist, abschauen kann, ist noch einfacher zu machen: „Dort stellen die Menschen Lichtquellen in die Fenster. Die sorgen nicht nur in den Wohnungen für Helligkeit, sondern strahlen auch nach draußen“, sagt die Ärztin, die deshalb den immer moderner werdenden weihnachtlichen Lichterketten viel abgewinnen kann.