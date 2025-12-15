Teamspielerin geht zu Champions-League-Starter!

So sehen sie Rapid vs. Zrinjski Mostar live im TV
Europacup-Woche
Handball-Teamspielerin Johanna Reichert wird im Sommer eine neue Herausforderung beim Champions-League-Starter Gloria Bistrita suchen!
Wie am Montag bekannt wurde, wird die 23-Jährige den Thüringer HC Richtung Rumänien verlassen. Bei Bistrita erhält Reichert einen Zweijahresvertrag.
Die Niederösterreicherin hatte sich in der Vorsaison mit 246 Toren die Torschützen-Krone in der deutschen Liga gesichert.
Die WM-Teilnahme mit Österreich hatte Reichert verletzungsbedingt verpasst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.