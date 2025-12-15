Vorteilswelt
Baba, Deutschland!

Teamspielerin geht zu Champions-League-Starter!

Handball
15.12.2025 18:53
Johanna Reichert
Johanna Reichert(Bild: GEPA)

Handball-Teamspielerin Johanna Reichert wird im Sommer eine neue Herausforderung beim Champions-League-Starter Gloria Bistrita suchen!

Wie am Montag bekannt wurde, wird die 23-Jährige den Thüringer HC Richtung Rumänien verlassen. Bei Bistrita erhält Reichert einen Zweijahresvertrag.

Die Niederösterreicherin hatte sich in der Vorsaison mit 246 Toren die Torschützen-Krone in der deutschen Liga gesichert.

Die WM-Teilnahme mit Österreich hatte Reichert verletzungsbedingt verpasst.

