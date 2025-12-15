Wilde Prügel-Szene! Schotte rastet nach Pleite aus

Wilde Szenen spielten sich am Montag bei der Darts-Weltmeisterschaft in London ab. Unmittelbar vor dem Spiel von Mensur Suljovic hatte Cameron Menzies komplett die Nerven verloren und mehrmals auf den Bar-Tisch eingeprügelt.
Was war passiert?
Nach dem knappen 2:3 gegen den Engländer Charlie Manby ging der Schotte Menzies zu seinem eigenen Tisch und schlug in der Manier eines Boxers dreimal mit der Faust von unten wuchtig dagegen.
Die Wasserflasche und weitere Utensilien fielen vom Tisch. Menzies wurde daraufhin von Schiedsrichter Kirk Bevins ermahnt und mit lauten Buhrufen von der Bühne verabschiedet.
Neuer Luke Littler
Debüt Manby ließ sich nach dem Sieg gegen die Nummer 26 der Welt indes ausgiebig von den Fans feiern. Als Vierter der Development Tour, der Nachwuchsserie der PDC, qualifizierte er sich für die WM – und wird mittlerweile als der neue Luke Littler gehandelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.