Eklat bei Darts-WM

Wilde Prügel-Szene! Schotte rastet nach Pleite aus

Sport-Mix
15.12.2025 18:00
Cameron Menzies hat nach dem Spiel komplett die Nerven verloren.
Cameron Menzies hat nach dem Spiel komplett die Nerven verloren.(Bild: Krone KREATIV/X)

Wilde Szenen spielten sich am Montag bei der Darts-Weltmeisterschaft in London ab. Unmittelbar vor dem Spiel von Mensur Suljovic hatte Cameron Menzies komplett die Nerven verloren und mehrmals auf den Bar-Tisch eingeprügelt.

0 Kommentare

Was war passiert? 
Nach dem knappen 2:3 gegen den Engländer Charlie Manby ging der Schotte Menzies zu seinem eigenen Tisch und schlug in der Manier eines Boxers dreimal mit der Faust von unten wuchtig dagegen.

Die Wasserflasche und weitere Utensilien fielen vom Tisch. Menzies wurde daraufhin von Schiedsrichter Kirk Bevins ermahnt und mit lauten Buhrufen von der Bühne verabschiedet.

15.12.2025

Neuer Luke Littler
Debüt Manby ließ sich nach dem Sieg gegen die Nummer 26 der Welt indes ausgiebig von den Fans feiern. Als Vierter der Development Tour, der Nachwuchsserie der PDC, qualifizierte er sich für die WM – und wird mittlerweile als der neue Luke Littler gehandelt. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
