Resolution: Mehr Geld für Florianis gefordert

Prinzipiell gilt ja in heimischen Feuerwehrkreisen das wichtige Credo: „Keine Politik in der Wehr!“ Doch nicht immer kann man sich dem politischen Treiben zur Gänze entziehen – und so ließ die heimische Volkspartei mit einem Resolutionsantrag im heimischen Landtag aufhorchen. Die Landesregierung wird darin angehalten, an die Bundesregierung – mit ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel als Verantwortlichem – heranzutreten und diese aufzufordern, die Umsatzsteuer bei der Anschaffung von Pflichtausrüstung aus den großzügigen Mitteln des Katastrophenfonds finanziell zu ersetzen.