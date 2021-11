Demo gegen Lockdown vor österreichischer Botschaft

Die Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in Österreich haben über die Landesgrenzen hinaus für Unmut gesorgt. Ein paar hundert Demonstranten haben sich am Donnerstag in Paris versammelt, um gegen die neuen Regeln zu protestieren. Die Aktivisten fürchten, dass es auch in Frankreich zu mehr Corona-Beschränkungen kommen könnte.