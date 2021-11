Vulkanausbruch auf La Palma: 700 Mio. € Schaden

Der vor zwei Monaten am 19. September auf der Kanareninsel La Palma ausgebrochene Vulkan hat bisher nach amtlichen Schätzungen Schäden in Gesamthöhe von bis zu 700 Millionen Euro verursacht. Mehr als 2600 Gebäude seien zerstört worden, etwa 1040 Hektar seien von einer meterdicken Lavaschicht bedeckt worden - das sind etwa 1,4 Prozent des Inselterritoriums. Mehr als 7000 Bewohner mussten insgesamt in Sicherheit gebracht werden. Der Schaden steige von Minute zu Minute an.