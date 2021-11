Wir taumeln von einem Lockdown zum nächsten

Ich meine: Es droht wegen schwacher Impfquote und wegen schwacher Politiker wie Haslauer. Solange wir von solchen Politikern durch die Pandemie geführt werden, drohen wir tatsächlich von einer Corona-Welle in die nächste, von einem Lockdown in den nächsten zu taumeln. Ein FPÖ-Chef und seine Kameraden, die trotz täglich Dutzender Toter zum Widerstand gegen Impfung und Schutzmaßnahmen aufrufen. Ein Schattenkanzler, der sich in seinen Prophezeiungen vom Licht am Ende des Tunnels, vom normalen Leben und der gemeisterten Pandemie in diesem Tunnel eingemauert hat.