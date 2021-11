„Klare Ansage“: Ärztekammer fordert Impfpflicht

Auch Haslauer für Geldprämie

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), der am Donnerstag den Lockdown ab Montag verkündete, kann sich etwa ein Anreizsystem auf dem steuerlichen Sektor vorstellen, um die Impfquote zu steigern. Anreize, „auch monetäre“, kann sich auch sein Salzburger Amtskollege Wilfried Haslauer (ÖVP) vorstellen. Geldzuwendungen solle es für alle - auch für bereits Geimpfte - geben. „Das ist das beste Akzeptanzmittel überhaupt“, sagte Haslauer in der „ZiB2“. Sollte das nicht fruchten, dann ist auch er für eine Impfpflicht: „Wenn wir sehen, dass wir nicht ausreichend vorankommen, fürchte ich, wird man an einer Impfpflicht nicht vorbeikommen“ - auch wenn er persönlich einer solchen immer skeptisch gegenübergestanden sei.