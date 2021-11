Wien kämpft gegen Lockdown: Termine für Ungeimpfte

Diskutiert und angekündigt hatte man es ja schon länger - und wieder einmal ist es die Stadt Wien, die zeigt, dass man sinnvolle Corona-Maßnahmen am besten einfach macht. Und so hat die Stadt für die aktuell 340.000 ungeimpften Wienerinnen und Wiener Termine im Austria Center vereinbart. Diese werden den Betroffenen per Brief mitgeteilt. Wer den Termin nicht wahrnehmen will oder verhindert ist, muss ihn aktiv verschieben oder stornieren ...