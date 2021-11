Institut empfiehlt: 500 Euro Impfprämie für alle

Freizeit-Gutschein würde Konsum stimulieren

Man könnte die Impfprämie also so gestalten, dass auch die Dienstleistungsbranchen, die stark unter der Pandemie leiden, profitieren. Ein Freitzeit-Gutschein hätte den Vorteil, dass dieser nicht auf das Sparbuch gelegt werden könne und so tatsächlich die Nachfrage und den Konsum stimuliert. Ein Beispiel für eine solche Corona-Hilfe war der Wiener Gastro-Gutschein nach dem ersten Lockdown.