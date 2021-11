Haslauer zieht nun doch die Notbremse

Die Impfung als einziger Ausweg aus der Krise

Die Durchimpfung sei jedenfalls die Strategie für das Krisen-Ende. Das betonte auch der Impfkoordinator des Landes, Rainer Pusch: „Die Impfung ist unser einziger Weg aus der Pandemie.“ Künftig werde man an sieben Tagen in der Woche impfen und auch mit Sonderimpfaktionen aufwarten. Am kommenden Samstag wird man deswegen wieder in einem Flugzeug am Salzburger Airport impfen. Diesmal aber nicht in einer Eurowings-Linienmaschine, sondern in einem Herkules-Transportflugzeug des Bundesheeres.