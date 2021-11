Heute entscheidet sich, ob das Land herunterfährt

Doskozil wil sich „solidarisch“ zeigen

Ablehnend gab man sich in Tirol und Niederösterreich, die Steiermark abwartend. Hingegen rechnet Burgenlands SPÖ-Landeschef Hans Peter Doskozil damit, er will sich „solidarisch“ zeigen. Einen „generellen kurzen, aber harten Lockdown“ will auch Kärntens Landeschef Peter Kaiser (SPÖ) am Freitag erörtern. Von der aktuellen „dynamischen Entwicklung kann sich kein Bundesland abkapseln“, so Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Auch in Vorarlberg mehren sich die Stimmen dafür.