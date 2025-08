Erinnert an Protzbau Mar-a-Lago

Kritiker des Projekts halten Trump Pomp und Geltungssucht vor. Die Zeitschrift „New York Magazine“ betitelte einen Artikel mit den Worten: „Trump verwandelt das Weiße Haus in Mar-a-Lago.“ Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago ist ein Hotelkomplex in Florida, der auch für üppiges Design mit Gold-Elementen bekannt ist.