Nordmazedonien hofft auf Chance in EU ab Dezember

Anti-Korruptions-Partei nun stärkste Kraft in Bulgarien

Die außenpolitische Frage ist offensichtlich zum Spielball der bulgarischen Innenpolitik geworden: Nach mehreren Parlamentswahlen kurz hintereinander ist es in dem 2007 in die EU aufgenommenen Land nicht gelungen, eine stabile Regierung zu bilden. Zuletzt wurde am Sonntag in Bulgarien gewählt. Stärkste Kraft wurde die neue Anti-Korruptions-Partei „Wir führen den Wandel fort“. Offenbar ging es in den Wahlkämpfen darum, dass Nordmazedonien bulgarische Wurzeln seiner Geschichte und Sprache anerkenne.