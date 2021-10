EU-Beitritt der Westbalkanländer: Kurz will Datum

Kurz erfreut über physisches Treffen

Es sei gut, dass es wieder ein physisches Treffen mit den Westbalkanstaaten gebe, das letzte habe 2018 vor der Pandemie stattgefunden, so der Bundeskanzler. Er dankte dem slowenischen Premier Janez Jansa, dessen Land derzeit den EU-Vorsitz innehat. Es gebe eine positive Entwicklung in der Region durch Reformen. So habe etwa Serbien ein sehr starkes Wirtschaftswachstum. Daher bestehe auch ein dringendes Interesse daran, dass die EU eine glaubwürdige Position am Balkan einnehme, so Kurz.