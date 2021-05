Edtstadler übt Kritik an Bulgariens Veto

Skopje warnt vor „großem Schaden für EU-Glaubwürdigkeit“

Der für europäische Angelegenheiten zuständigen Vize-Premier Nikola Dimitrov warnte ebenfalls vor einem großen Schaden für die Glaubwürdigkeit der EU bei einem Misserfolg in der Frage. „Wir benötigen einen Erfolg noch in diesem Jahr.“ Der Vize-Premier deutete an, dass das Vorgehen Bulgarien innenpolitisch und durch die jüngsten Parlamentswahlen im Nachbarland bedingt sei. Er kündigte an, sogleich mit Sofia in Kontakt treten zu wollen „egal, welche Regierung da jetzt kommt“.