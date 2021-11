Rothschild-Kommission: Keine groben Versäumnisse

Gesundheitsstadtrat Hacker berichtete, dass er mit dem in New York lebenden Rothschild-Nachfahren telefoniert hat. Dieser habe versichert, dass sein Interesse an der inhaltlichen Weiterentwicklung der Stiftungsidee liege, so Hacker. Auch sei an Hoguet die Einladung ergangen, an jener Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, die sich mit der Geschichte seines Vorfahrens auseinandersetzen werde.